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Губернатор не пришел. Бойцы "РДК" и легиона решили передать пленных россиян Украине

Фото: Бойцы "РДК" и легиона решили передать пленных россиян Украине (t.me/legionoffreedom)
Автор: Валерия Полищук

Губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков не приехал на встречу с бойцами "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России". Поэтому добровольцы решили передать в обменный фонд Украины российских солдат, захваченных в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение легиона "Свобода России" в Telegram.

"Я только что вернулся из Новой Таволжанки (куда российские добровольцы пригласили Гладкова для встречи, - ред). Как мы и ожидали, господин Гладков не посчитал нужным и не нашел в себе мужества обменять свое драгоценное время на жизнь и свободу, как он успел выразиться, "наших пацанов", - сказал руководитель корпуса Денис Никитин.

Он добавил, что в плену российских добровольцев стало больше военных. Всех их легион решил передать украинской стороне для организации обменов.

При этом Никитин добавил, что, в отличие от губернатора Белгородской области, руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин "нашел в себе смелость и был готов пойти на условия" добровольцев.

Предпосылки

Сегодня российские добровольцы предложили губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову провести переговоры в обмен на двух российских пленных.

После этого Гладков записал видеообращение, в котором заявил, что бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" якобы убили российских пленных. При этом губернатор предложил добровольцам встретиться на его территории.

Сегодня добровольцы зашли в пригород Шебекино Белгородской области.

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