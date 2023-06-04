Губернатор Белгородской области отказался приехать за пленными

Губернатор сообщил, что сейчас "Русский добровольческий корпус" зашел на территорию Новой Таволжанки.

Вернувшись к разговору о переговорах и возвращении пленных Гладков заявил, что, по его мнению, пленные уже убиты, однако он предложил "Российскому добровольческому корпусу" встретиться на его территории.

"Но если они живы, с 17:00 до 18:00 МАПП в Шебекино. Гарантирую безопасность", - предложил он.

Ранее мы сообщали, что Легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" предложили губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову провести переговоры в обмен на двух российских пленных.

Ситуация в Белгородской области.

Напомним, что утром 22 мая на канале легиона "Свобода России" в Telegram появилось видеообращение от военных, в котором они заявили, что "возвращаются домой для борьбы за свободу от власти". Жителей приграничных российских регионов военные призвали оставаться дома и не сопротивляться.

Российские добровольцы второй раз совершили такое мероприятие на территорию РФ. Впервые они зашли в Белгородскую область еще в марте этого года. А уже 1 июня "РДК" начал новую фазу рейда в Белгородскую область.

Российские повстанцы ударили "градами" по зданию МВД в Шебекино, где находилось много российских силовиков, которые были направлены туда из-за объявленного плана "Крепость". "Легион России", со своей стороны, успешно уничтожил грузовик с боекомплектом и миномет. Сегодня же солдаты зашли в пригород Шебекино Белгородской области.

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