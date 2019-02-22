Гуайдо наказав відкрити кордони Венесуели з Бразилією

Гуайдо також закликав зберегти дипломатичні відносини з нідерландськисм Антильськисм островами

Временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо распорядился открыть границу с Бразилией и в полном объеме сохранить дипломатические отношения с нидерландскими Антильскими островами - Арубой, Бонайре и Кюрасао. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter Гуайдо.

Президентский декрет распространен на бланке Управления президента Боливарианской республики Венесуэлы. В нем содержится распоряжение "ответственным органам государственной власти обеспечить открытость границы с братской Федеративной республикой Бразилия".

Кроме того, в тексте говорится о необходимости поддержания "полноправных дипломатических, консульских отношений с островами Аруба, Кюрасао и Бонайре, как и с соответствующими властями королевства Нидерландов".

Напомним, вчера президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о закрытии границы с Бразилией. По его словам, граница будет закрыта в ночь на пятницу вплоть до последующих распоряжений. Накануне венесуэльской армии был дан приказ временно закрыть воздушную и морскую границу с островами нидерландских Антильских островов - Арубой, Бонайре и Кюрасао.