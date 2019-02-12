Гуайдо анонсував нові масові акції у Венесуелі проти Мадуро

Мітингарі вимагатимуть відкрити кордони для гуманітарної допомоги

В Венесуэле сторонники оппозиции планируют выйти на улицы городов, чтобы продолжить давление на президента Николаса Мадуро и призвать его пустить в страну гуманитарные конвои. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Так, массовые акции ожидаются сегодня.

"Мы вернемся на улицы, чтобы требовать открытия границ для гуманитарной помощи. Мы спасем больше 300 тысяч венесуэльцев, которые сейчас находятся под угрозой голодной смерти", - отметил Хуан Гуайдо в своем Twitter.

Отметим, что сейчас официальная власть и оппозиция не могут прийти к консенсусу в вопросе доставки гуманитарной помощи. В частности, Гуайдо координирует действия западных партнеров, которые пытаются доставить лекарства и продовольствие для населения Венесуэлы, а Мадуро заявляет, что никакого кризиса нет и осуждает оказание помощи.

Напомним, временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо не исключает военного вмешательства Соединенных Штатов в ситуацию в стране.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале февраля в столице Венесуэлы прошла многотысячная акция в поддержку временно исполняющего обязанности президента страны Хуана Гуайдо.

Добавим, депутаты Европарламента проголосовали за то, чтобы признать оппозиционного лидера Венесуэлы Хуана Гуайдо законным временным президентом страны.