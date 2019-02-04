Гуайдо: адміністрація Мадуро намагається вивезти з Венесуели 1,2 млрд доларів

Гуайдо не збирається брати участь у міжнародній конференції по Венесуелі

Временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что администрация президента Николаса Мадуро пытается вывезти 1,2 млрд долларов в Уругвай. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter венесуэльского журналиста Габриэля Бастидаса.

"В данный момент режим (Мадуро, - ред.) делает попытки продолжить кражу наших денег. Они пытаются вывезти 1,2 млрд долларов в Уругвай. Призываю Уругвай отказаться от участия в грабеже государственных денег венесуэльского народа", - заявил Гуйдо.

Глава оппозиции также добавил, что не собирается участвовать в международной конференции по Венесуэле, которая состоится в Монтевидео 7 февраля.

"Мы не будем участвовать в международной конференции в Уругвае, поскольку не желаем принимать участие в ложных переговорах", - пояснил Гуайдо.

Напомним, генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что секретариат организации будет придерживатся нейтралитета в связи с ситуацией в Венесуэле.

РБК-Украина писало, что страны Европейского союза признали венесуэльского оппозиционера Хуана Гуайдо временным президентом страны. Сообщается, что о решении признать Гуайдо временным президентом Венесуэлы объявили министры иностранных дел Великобритании, Испании, Франции и Швеции. Они также призвали провести досрочные президентские выборы.

После этого в Украина сделала заявление по поводу венесуэльского кризиса и заявила, что поддерживает Гуайдо.