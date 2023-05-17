GT Group: запрет импорта топлива российского происхождения - первый шаг в энергетической войне из РФ

Как известно, Кабинет министров принял решение о запрете импорта горючего российского происхождения. Соответствующие изменения были приняты в постановление №1147 "О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации". Под запрет попал ряд различных видов топлива, включая нефть, нефтепродукты, отработанные нефтепродукты, нефтяные газы и другие углеводороды в газообразном состоянии, альтернативное моторное топливо, биодизель и его смеси.

По мнению Колодяжного, это решение - только первый шаг в энергетической войне и первый реальный шаг к диверсификации рынка сжиженного газа и содействию энергетической независимости Украины.

Он также предложил алгоритм действий, позволяющих Украине быстрее прийти к цели. Прежде всего, по мнению эксперта, следует расширить список товаров, которые запрещено импортировать из России, а ввести запрет на импорт горючего не только из России, но и из стран, оказывающих поддержку государству-агрессору. Также следует детализировать процедуру проверки происхождения топлива и установить сертификат происхождения в качестве единого документа, свидетельствующего о стране происхождения товара.

С целью эффективного контроля и оценки результатов мероприятий необходимо создать постоянно действующую мониторинговую комиссию. Эта комиссия будет состоять из представителей профильных министерств, ассоциаций и участников рынка, и будет ответственна за оценку эффективности мероприятий, корректировку их и быструю реакцию на новые угрозы.

Кроме того, важным шагом является стимулирование развития инфраструктуры для перегрузки и хранения сжиженного газа. Это можно достичь путем строительства европейского пути шириной 1435 мм и соблюдения европейских стандартов хранения нефти и нефтепродуктов. Также для этого следует дерегулировать строительные процедуры и процедуры подсоединения к внешним сетям, считает Колодяжный.

"Определить модель налоговой нагрузки на нефтепродукты путем имплементации европейского законодательства и обеспечить его неизменность в течение определенного периода для обеспечения инвестиционной привлекательности инфраструктурных проектов. Потому что постоянные медийные и корпоративные атаки на отдельные отрасли крайне негативно влияют на их развитие и минимизируют и так небольшое количество потенциальных инвесторов", - добавил Колодяжный.

Также следует упростить процедуру получения лицензий на хранение и производство горючего посредством перехода к финансовым методам контроля и стимулирования. В качестве примера эксперт приводит Польшу, где стоимость лицензии достаточно высока, но ее достаточно просто получить. Такой шаг позволит снизить коррупционные опасности.

Колодяжный призывает к быстрому реагированию на энергетические вызовы. Он отмечает, что это энергетическая война, поэтому для достижения энергонезависимости Украины необходимо принимать контрмеры, которые обеспечат стабильность и развитие национального энергетического сектора.

Напомним, ранее заместитель министра энергетики Николай Колесник написал, что российское топливо преимущественно попадало в Украину как ресурс неопределенного происхождения. Кроме того, оно стоило значительно дешевле, поэтому развитие альтернативных маршрутов поставки ресурса в Украине было экономически невыгодным. Пока же, с принятием этого решения Кабмина, украинский рынок может стать более энергонезависимым.