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У ДСНС попередили про можливі підтоплення

Новини » Суспільство    16.06.2019 - 09:42
У ДСНС попередили про можливі підтоплення
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Підтоплення можливі внаслідок підйому рівня води в річках

Рятувальники попередили про можливі підтоплення внаслідок підйому води на річках України у неділю, 16 червня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, в результаті підйому рівня води до позначки 155-160 см на річці Дунай поблизу Вилкового (Одеська область) можливе підтоплення низинних ділянок міста.

Також очікується підйом рівня води на річках басейну Сяну та Дністра у Львівській області. Внаслідок локальних дощових паводків рівень води підніметься на 0,2 - 1,2 м. Негативних наслідків не прогнозується.

"При зливових дощах можливе формування значного місцевого та схилового стоку. На малих водотоках - різке швидкоплинне підвищення рівнів води, в горах існує загроза утворення окремих селевих потоків", - додали рятувальники.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Херсонській області внаслідок інтенсивних опадів було підтоплено 252 домогосподарства, серед яких 69 житлових будинків у селі Нова Маячка Олешківського району. Станом на 15 червня підтопленими залишалися ще 59 житлових будинків.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на Закарпатті підрахували збитки від паводку. Закарпатська обласна державна адміністрація підрахувала збитки від травневого паводку - загальна сума збитку склала понад 500 млн гривень. 

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