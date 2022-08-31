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У ДСНС відреагували на підозри посадовців у корупційних схемах

Фото: у ДСНС відреагували на підозри посадовців у корупційних схемах (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Єлизавета Драбкіна

ДСНС готова сприяти розслідуванню справи щодо корупційних схем посадовців відомства та передасть усі необхідні для ведення розслідування документи правоохоронним органам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

ДСНС вдячна СБУ за професійно проведенні заходи щодо посадових осіб відомства, які, починаючи з 2020 року, налагодили канали неправомірної вигоди.

Зазначається, що кожна посадова особа, що порушує законодавство, повинна нести відповідальність.

"ДСНС запевняє у готовності всіляко сприяти розслідуванню цієї справи. Ми самі ініціюємо передачу всіх необхідних для ведення розслідування документів усім компетентним органам", - запевняють у відомстві.

Корупційна схема

За даними СБУ, посадовці ДСНС налагодили масштабну корупційну схему, що полягала у системному отриманні хабарів від підприємців за погодження дозвільної документації.

Посадовці вимагали від керівників великих торгових центрів та компаній хабарі за прискорене погодження документації та не здійснювали фактичну перевірку пожежної безпеки у громадських місцях. Частина з них виявилася нездатною забезпечити цивільний захист громадян у момент надзвичайних ситуацій.

Щомісячні "прибутки" зловмисників становили понад 10 мільйонів гривень.

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ДСНСкоррупция