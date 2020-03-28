У ДСНС оголосили штормове попередження в Україні

Погода в Україні з 31 березня по 2 квітня значно погіршиться, оголошено штормове попередження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Так, вже з понеділка очікується значне похолодання внаслідок арктичного повітря, яке принесе в Україну атмосферний фронт.

Зокрема, в західних, північних, та більшості центральних областей країни очікується відчутне зниження температури: до -6 морозу вночі та до +6 тепла вдень. 31 березня в центральних регіонах синоптики прогнозують від -3 морозу до +3 тепла.

В Карпатах 31 березня очікується помірний сніг, решта часу без опадів. При цьому наголошується на високій ймовірності ожеледиці на дорогах (перший рівень небезпечності - жовтий). Вдень у регіоні стовпчики термометрів покажуть до -5, вночі температура опуститься до -9.

Нагадаємо, сьогодні та завтра в Україні ще утримається суха та тепла погода.

Як повідомляло РБК-Україна, згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, атмосферний фронт прийде в країну вже 29-30 березня. На більшості території очікується зниження температури та незначні опади.