У ДСНС назвали кількість жертв аварійної посадки Ан-12 під Львовом

В результаті аварійної посадки транспортного літака Ан-12 під Львовом загинули 3 людини, доля ще двох невідома. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, на момент надзвичайної події на борту літака Ан-12 перебували 8 осіб, з них 7 членів екіпажу.

В результаті аварійної посадки загинули щонайменше 3 людини, ще 3 - постраждали. Доля ще 2 людей, які перебували на борту, невідома.

Наразі співробітники ДСНС проводять аварійно-рятувальні роботи на місці падіння літака.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поблизу міжнародного аеропорту "Львів" здійснив аварійну посадку транспортний літак Ан-12. Літак зник з радарів за 13 км до аеропорту. Рятувальники виявили Ан-12 за 1,5 кілометрів до злітно-посадкової смуги. Тоді ж заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк написав, що в результаті події загинули люди, але кількість жертв він не назвав.

Також РБК-Україна писало, що у аеропорту Коннектикута (Сполучені Штати) сталася аварія раритетного бомбардувальника B-17. В результаті авіакатастрофи загинули щонайменше 7 осіб, ще 7 постраждали. Двоє постраждалих знаходилися у важкому стані.