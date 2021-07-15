ДСНС надсилатиме українцям аварійні оповіщення: Рада прийняла закон

Закон встановлює поняття об'єктів підвищеної небезпеки (ОПН) і порядок їх визнання такими.

Узгодження плану локалізації та ліквідації аварій скасували. Очікується, що це зменшить тиск влади на бізнес. Документ покладає забезпечення безпеки та захисту населення за межами ОПН на місцеві органи виконавчої влади.

Скасовується і декларація безпеки на об'єкті підвищеної небезпеки. Її замінять на звіт про заходи безпеки, який готується за спрощеною процедурою. Громадськість буде до нього доступ.

У Законі ОПН розділили на три класи відповідно до чинного законодавства, щоб встановити конкретні вимоги до кожного класу таких об'єктів.

"Такий підхід дозволяє врахувати вимоги Директиви Севезо III не тільки для об'єктів, аварія на яких може становити значну загрозу, в тому числі на транскордонному рівні (1 і 2 класу ОПН), а й врахувати вимоги національного законодавства для об'єктів, на яких можуть виникнути значні аварії, які можуть загрожувати безпеці населення на території України (3 клас) ", - зазначалося в пояснювальній записці.

Це дозволить забезпечити по кожному класу ОПН відповідний рівень втручання держорганів і застосувати конкретні умови для контролю за діяльністю підприємств.

ДСНС уповноважили координувати дії інших органів для запобігання надзвичайним ситуаціям, а також передавати аварійне оповіщення та інформацію у разі транскордонного впливу аварії в Україні. Також служба отримуватиме аварійні оповіщення та інформацію у разі аварії на ОПН в іншій державі.

Крім того, нинішнє законодавство визначає, що заборона експлуатації об'єкта, на якому сталася аварія, можлива тільки за рішенням адміністративного суду. Документ зобов'язує суб'єкта господарювання самостійно припинити експлуатацію обладнання, на якому сталася аварія, та призупинити діяльність.