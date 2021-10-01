Вантажний космічний корабель Cargo Dragon приводнився у Флориді

Вантажний космічний корабель багаторазового використання Cargo Dragon американської компанії SpaceX приводнився у Флориді. У четвер корабель відстикувався від Міжнародної космічної станції, у складі якої провів місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter SpaceX.

Cargo Dragon доставить на Землю понад 2 тонн вантажу, в тому числі результати наукових експериментів, проведених на МКС.

Зараз він є єдиним космічним кораблем для постачання МКС, який здатний повертати вантажі на Землю. Це вже 23-й політ Cargo Dragon SpaceX до МКС. Зокрема, це третя місія модифікованого варіанту корабля - Cargo Dragon 2, який здатний доставляти на МКС на 20% більше вантажу, а також може автономно стикуватися зі станцією без допомоги традиційного захоплення рукою-маніпулятором Canadarm2. Новий вантажний корабель розрахований на п'ять польотів до МКС і назад замість трьох.