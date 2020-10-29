Вантажообіг Миколаївського морпорту за 9 місяців знизився на 9,4%

Обсяг вантажообігу Миколаївського морського порту (Україна) в січні-вересні 2020 року склала 21,64 млн тонн, що на 9,4% нижче показника аналогічного періоду минулого року.

Про це свідчать дані Адміністрації морських портів України (АМПУ).

Перевалка експортних вантажів знизилася на 12,6% - до 16,28 млн тонн, імпортних - на 1,9%, до 4,42 млн тонн. Переробка каботажних вантажів збільшилася на 11,2% - до 810,3 тис. тонн. Переробка транзитних вантажів склав 123,5 тис. тонн.

Перевалка наливних вантажів збільшилася на 27,3% - до 2,46 млн тонн, обробка сипучих вантажів скоротилася на 14,3% - до 16,62 млн тонн, перевантаження тарно-штучних вантажів зросла на 0,7% - до 2,55 млн тонн.

Миколаївський морський порт з'єднаний з морем Бузько-Дніпровсько-лиманським каналом, який проходить по Дніпро-Бузького лиману та річці Південний Буг.

Згідно з реєстром АМПУ, в порту працюють ТОВ "Дніпро-Бузький морський термінал", ТОВ "Стивідорна компанія "Нікмет-терміну", ПАТ "ДПЗКУ "Миколаївський портовий елеватор", ТОВ "Стивідорна інвестиційна компанія", ТОВ "Нова європейська компанія", ТОВ "Грінтур-ЕКС", ТОВ "Евері", ТОВ "Миконт", ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "Нібулон" та інші портові оператори

Нагадаємо, на початку вересня Антимонопольний комітет дав дозвіл голландській компанії Renaisco B. V. придбати понад 50% частки в статутному капіталі терміналу "Евері" в морському порту Миколаєва.

Renaisco B. V. є дочірнім підприємством швейцарської сировинної групи Glencore International. "Евері" входить до складу групи компаній OREXIM, кінцевим бенефіціаром якої є народний депутат Верховної ради восьмого скликання, бізнесмен Борис Козир.

РБК-Україна зверталася до Glencore із запитом щодо того, чи вели представники компанії переговори безпосередньо з Борисом Козирем і хто брав участь у підписанні угоди, проте в компанії інформаційний запит залишили без відповіді.