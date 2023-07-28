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В Грузии устроили "теплую встречу" российскому лайнеру, президент поддержала протест

Фото: протест в Грузии (flickr.by/JRope)
Автор: Сергей Пышкин

В Грузии протестующие устроили "теплую встречу" российскому лайнеру после чего прогнали его из своего порта. Президент Саломе Зурабишвили поддержала акцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт президента страны.

Что случилось?

27 июля грузины прогнали из своего порта Батуми лайнер Astoria Grande с российскими туристами, который направлялся из Сочи. Во время акции протеста они скандировали "Российский корабль, иди на...", "Абхазия - это Грузия". Также принесли фотографии на которых изображена Абхазия и события августовской войны.

Из-за давления протестующих, корабль отплыл на два дня раньше графика.

Зурабишвили поддержала протест

"Гордимся тем, что наш народ мирно протестует против последней российской провокации - круизный лайнер посещает грузинский порт Батуми, пока Путин (российский диктатор, -ред.) блокирует отгрузку зерна и препятствует свободному судоходству в Черном море", - подчеркнула Зурабишвили.

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