В Грузии хотят принять закон, который запретит скрывать лица участникам митингов

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в стране примут закон, который запретит скрывать лица участникам протестов. Его реализация ожидается до конца месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Грузия Online".

"Мы примем закон, который запретит скрывать лица участникам собрания, в том числе участниками контрмитинга, различными способами. Это очень важный закон, который поможет предотвратить насилие во время собраний", - заявил он.

Кобахидзе добавил, что идентичные законы действуют во многих странах Европейского союза. Поэтому для "предотвращения насилия" важно принять такой закон и в Грузии.

По словам премьера, технически организовать его принятие получится до конца следующей недели, а реализацию немного позже.

"Этот закон будет полностью реализован до конца месяца", - резюмировал он.