В Грузии хотят принять закон, который запретит скрывать лица участникам митингов
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в стране примут закон, который запретит скрывать лица участникам протестов. Его реализация ожидается до конца месяца.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Грузия Online".
"Мы примем закон, который запретит скрывать лица участникам собрания, в том числе участниками контрмитинга, различными способами. Это очень важный закон, который поможет предотвратить насилие во время собраний", - заявил он.
Кобахидзе добавил, что идентичные законы действуют во многих странах Европейского союза. Поэтому для "предотвращения насилия" важно принять такой закон и в Грузии.
По словам премьера, технически организовать его принятие получится до конца следующей недели, а реализацию немного позже.
"Этот закон будет полностью реализован до конца месяца", - резюмировал он.
Напомним, что вчера вечером в в центре Тбилиси вновь вышли тысячи людей из-за того, что правительство в Грузии отложило переговоры о вступлении страны в ЕС до 2028 года. В то же время, на активистов и журналистов нападали неизвестные люди в масках, которых как правило называют "титушками".
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