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Грузія повернулася в "червону зону" за темпами поширення коронавірусу

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Тбілісі, Вівторок 20 липня 2021 16:17
Грузія повернулася в "червону зону" за темпами поширення коронавірусу Фото: Грузія перейшла в "червону зону" з поширення коронавірусу (flickr.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Грузія повернулася в "червону зону" за темпами поширення коронавірусу на 100 тисяч осіб. Влада розглядає можливість посилити карантин і закликає громадян країни активно вакцинуватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Національного центру з контролю захворювань Грузії Амірана Гамкрелідзе.

"Ми зараз в "червоній зоні". Це одна з основних причин тривоги і слід вжити відповідних заходів. На раді обговорювалося введення ряду посилень", - цитує видання InterPressNews Гамкрелідзе.

За його словами, на засіданні Координаційної ради по боротьбі з коронавірусною інфекцією при уряді країни обговорювалася ситуація з поширенням COVID-19. "Всі показники характеризують епідеміологічну ситуацію, я маю на увазі кількість нових випадків на 100 тисяч населення, вказують на погіршення становища", - додав він.

Глава центр зазначив, що поки населенню Грузії рекомендовано обов'язкове носіння захисних масок на відкритому просторі в людних місцях і закритих приміщеннях. Він також зазначив, що на раді обговорювалася можливість прийняття деяких обмежувальних заходів, але з їх веденням вирішено почекати.

Гамкрелідзе закликав громадян країни активніше вакцинуватися від коронавірусу. В іншому випадку, за його словами, служба буде змушена дати рекомендації щодо введення жорстких обмежень.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі на засіданні уряду заявив, що країна не винесе повернення до жорсткого карантину. Він також закликав населення масово вакцинуватися.

За даними МОЗ Грузії, за минулу добу в країні було виявлено понад 2,6 тисячі нових випадків зараження коронавірусу, померли 26 осіб.

Нагадавши, грузинська влада з 1 липня послабила карантин. У країні скасували комендантську годину і обов'язкове носіння масок.

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