Грузия – Украина: прогноз на матч Лиги наций

Матч Грузия – Украина состоится 16 ноября в Батуми. Поединок примет стадион "Аджарабет Арена". Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00.

Специалисты конторы Favbet затруднились определить однозначного фаворита противостояния. На победу "крестоносцев" заложили коэффициент 2,63. Тем временем потенциальный успех команды Сергея Реброва оценили баллом 2,83. Ничья стала менее вероятным итогом с кэфом 3,25.

На минимальную победу сборной Украины можно поставить с перспективным коэффициентом 8,40. Смелой ставкой будет заложиться на то, что забитый в стартовые четверть часа мяч будет последним в поединке с потрясающим кэфом 15,50.

Австрийцы из Bwin подготовили несколько иные цифры. Они предложили коэффициент 2,45 на победу сборной Грузии. На победу "сине-желтых" можно поставить с кэфом 2,75. На итоговую ничью выставили бал 3,10.

Смелой идеей будет заложиться на голы обеих команд в каждом из таймов с интересным коэффициентом 14,50. Победа подопечных Реброва по итогам обеих половин матча увеличит выигрыш в 9,75 раза.

К поединку против кавказской сборной Украина подходит на последней строчке в квартете B1. "Сине-желтые" набрали 4 очка. В свою очередь сборные Грузии и Албании имеют в активе по 6 пунктов, а Чехия – 7. Первый очный матч команд завершился минимальной победой украинцев с голом Мудрика.