ua en ru
Сб, 16 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Грузия – Украина: матч Лиги наций оказался под угрозой из-за стихии

Батуми, Суббота 16 ноября 2024 17:33
UA EN RU
Грузия – Украина: матч Лиги наций оказался под угрозой из-за стихии Фото: Трибуны "Аджарабет Арены" пока пустые (uaf.ua)
Автор: Антон Федорцив

Поединок 5-го тура Дивизиона B Лиги наций 2024/25 между сборной Грузии и национальной командой Украины может не состояться из-за неблагоприятных погодных условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

Матч Грузия – Украина запланирован на 16 ноября в Батуми. Поединок примет стадион "Аджарабет Арена". Стартовый свисток встречи должен был прозвучать в 19:00.

За считанные часы до начала матча в столице автономной Аджарии начался осенний ливень. Обильный дождь не прекращается и изрядно полил трибуны "Аджарабет Арены". В то же время газон был покрыт специальной пленкой, а работники стадиона активно "выметали" воду с поля.

Пока неизвестно, справится ли дренаж газона с таким количеством осадков. Судьбу встречи решат судейская бригада и делегат УЕФА. Поединок якобы могут перенести на воскресенье, 17 ноября. Тогда сборной Украины придется сыграть два матча в течение трех дней.

Обновление от 18:30. Обе команды приехали на стадион и уже попробовали газон "Аджарабет Арены". Поединок должен начаться вовремя. В то же время дождь не прекратился.

Украина в Лиге наций 2024/25

Команда Реброва начала турнир с двух поражений. В сентябре "сине-желтые" проиграли албанцам (1:2) и чехам (2:3).

В 3-м туре сборная Украины одержала первую победу, минимально обыграв Грузию. Единственный мяч оформил Мудрик. В свою очередь сразу три исполнителя – Крыськив, Назаренко и Калюжный – тогда дебютировали в составе национальной команды.

Украинская сборная перед ноябрьским циклом занимает последнее место в группе B1 с четырьмя баллами. Чехия набрала 7 очков, а команды Грузии и Албании – по 6 пунктов. "Сине-желтым" не помогут Лунин (личные причины), Цыганков (травма), Буяльский и Ванат (оба – повреждения).

К слову, утром подготовили анонс поединка Грузии и Украины в группе Лиги наций.

Напомним, накануне сборная Косово сорвала матч против Румынии в Дивизионе C турнира.

Кроме того, ранее разобрали варианты сборной Украины для выхода из группы Лиги наций.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная Украины Лига наций
NEWS
КНДР хочет получить технологии РФ в обмен на участие в войне против Украины, - Сибига
КНДР хочет получить технологии РФ в обмен на участие в войне против Украины, - Сибига
DAILY
Реформа Таможни: удастся ли Украине выпрыгнуть из порочного круга коррупции на пути в Европу
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Реформа Таможни: удастся ли Украине выпрыгнуть из порочного круга коррупции на пути в Европу