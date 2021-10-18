Грузія і США підписали меморандум про військове партнерство

Документ відображає довгострокову політику США з надання допомоги Грузії, зокрема в поліпшенні її обороноздатності, стримуванні агресії ззовні і просуванні країни на шляху євроатлантичної інтеграції.

"Ця ініціатива стане центральним елементом співпраці між Міністерством оборони США, з одного боку, і Міністерством оборони Грузії, і Силами оборони Грузії, з іншого. Це знаменує собою дійсно новий захоплюючий етап у двосторонньому співробітництві в галузі безпеки між нашими країнами. Ми обов'язково скористаємося оборонною програмою Грузії і продовжимо підтримувати інституційні реформи в оборонному секторі. Підсилюйте здібності та навички, необхідні для ефективного стримування та захисту. Ми також будемо підтримувати можливість взаємодії Грузії з НАТО", - заявив Ллойд Остін.

Глава Пентагону також повідомив про "непохитну підтримку" територіальної цілісності Грузії з боку Сполучених Штатів і закликав Росію виконати взяті на себе зобов'язання при підписанні Угоди про припинення вогню в 2008 році, після російсько-грузинської війни. Зокрема, дана угода передбачає відведення російських військ на довоєнні позиції і забезпечення доступу міжнародних організацій в окуповані регіони Грузії.

Що стосується термінів вступу Грузії в НАТО, Ллойд Остін заявив, що "Грузія продовжує домагатися прогресу в області військової реформи", і що в рамках нової ініціативи щодо посилення обороноздатності Грузії в даному напрямку з'являться "додаткові можливості".