Грузія скоротила комендантську годину

Уряд Грузії прийняв рішення скоротити комендантську годину в країні. Її завершення змістили з 5 на 4 годину ранку.
Про це повідомляє видання "Ехо Кавказу".
Раніше команданську годину вже скорочували через масові акції людей. Перед літнім сезоном її скоротили, змістивши початок з 21:00 на 23:00.
"Це зроблено для того, щоб фермери могли займатися сільськогосподарськими роботами і реалізовувати свою продукцію. Але це (послаблення) поширюється на всіх громадян Грузії і всіх, хто перебуває в країні", - пояснив начальник оперативного штабу Міжвідомчої координаційної ради Георгій Гібрадзе.
Нагадаємо, Грузія з 1 червня відкрила сухопутні кордони, які були закриті з березня 2020 року. В країну дозволено в'їжджати тим, хто вакцинувався або отримав негативний тест на коронавірус.
Зазначимо, у травні уряд Грузії прийняв рішення послабити карантинні обмеження, які були введені через коронавірус. Зокрема, скоротили дію комендантської години.