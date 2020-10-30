Грузія не пускає українських спостерігачів на парламентські вибори

Грузія не пускає делегацію Верховної ради України спостерігачами на парламентські вибори, які пройдуть 31 жовтня. Влада цієї країни сьогодні вночі скасувала дозвіл на прийом літака з України.

Про це у Facebook повідомила голова постійної делегації у ПАРЄ, нардеп від "Слуги народу" Єлизавета Ясько.

За її словами, близько 30 народних депутатів з трьох фракцій планували візит до Грузії, щоб бути спостерігачами на виборах. Їх запросила партія "Єдиний національний рух", лідером якої є Михайло Саакашвілі.

"Всі депутати реєструвалися в якості спостерігачів на сайті Грузинського ЦВК. Однак сьогодні вночі грузинська влада скасувала дозвіл на прийом літака з України", - зазначила Ясько.

Вона також додала, що ЄНР запросила українських парламентаріїв, оскільки стурбована низькою кількістю міжнародних спостерігачів. В рамках візиту народних депутатів була запланована робота на дільницях і зустрічі з передвиборчими штабами різних партій, які беруть участь у виборах.

Нагадаємо, в серпні стало відомо, що голова Виконавчого комітету реформ при президентові України та колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі має намір повернутися на батьківщину. У самій Грузії нагадали, що стосовно нього відкрито кілька кримінальних справ та винесено заочний вирок.

Прихильники також висунули його на пост прем'єр-міністра від опозиції.

Зазначимо, раніше через заяви Саакашвілі про політичну ситуацію в Грузії між Тбілісі й Києвом відбулися дипломатичні скандали.