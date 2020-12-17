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Грузія продовжила заборону на регулярне авіасполучення до 31 січня

Автор: РБК-Україна

Грузія продовжила обмеження на регулярне міжнародне авіасполучення до 31 січня 2021 року. Ці обмеження не стосуються низки міжнародних напрямків.

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Про це йдеться в повідомленні на сайті Агентства цивільної авіації Грузії.

Згідно з повідомленням, обмеження на регулярне міжнародне повітряне сполучення продовжені і будуть діяти до 31 січня 2020 року включно.

При цьому обмеження не поширюється на рейси з Тбілісі до Мюнхена, Парижа, Риги, Дохи, Варшави, Афін, Амстердаму, Відня, Берліна та Мілана. Обмеження також не поширюються на регулярні рейси з Кутаїсі до Риги, Катовіце, Вільнюса та Дортмунда.

Нагадаємо, попередня заборона на міжнародні рейси з Грузії діяла до 1 січня 2021 року.

В кінці листопада стало відомо, що Грузія увійшла в пік другої хвилі поширення коронавірусу. Там щодня фіксували по 3-4 тисячі нових випадків COVID-19. На сьогодні захворюваність опустилася нижче 3 000 нових випадків на день. З початку пандемії в країні підтвердили понад 200 000 випадків, при цьому більше 160 000 пацієнтів вже одужали. Кількість померлих від цієї хвороби наближається до 2 000.

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