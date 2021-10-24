ru ua
Нд, 24 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Грузинський омбудсмен рекомендує перевести Саакашвілі з в'язниці в лікарню

Новость на русском →
Грузія, Неділя 24 жовтня 2021 19:53
Грузинський омбудсмен рекомендує перевести Саакашвілі з в'язниці в лікарню Фото: Михайло Саакашвілі, екс-президент Грузії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Офіс грузинського омбудсмена перевірив в'язницю Руставі та в'язничну лікарню, де перебуває екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі. Омбудсмен рекомендує владі перевести Саакашвілі до іншого медичного закладу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіс омбудсмена Грузії.

Як заявили в офісі омбудсмена, умови, в яких наразі перебуває арештований Саакашвілі, є небезпечними для нього. По-перше, у в'язничній лікарні йому не зможуть надати висококваліфіковану медичну допомогу, а по-друге, як зазначають в омбудсмена, там він може перетинатися з іншими в'язнями, що може становити небезпеку.

"Враховуючи висновок багатофункціональної групи лікарів, вважаємо, що Міністерство юстиції та Спеціальна пенітенціарна служба мають обрати альтернативний медичний заклад, де можна буде надавати повноцінні та адекватні медичні послуги та забезпечити безпеку третього президента Грузії", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, днями Саакашвілі зробили переливання крові у в'язничній лікарні. Стан Саакашвілі погіршується, бо він оголосив голодування.

Читайте РБК-Україна в Google News
Грузія Міхеіл Саакашвілі
NEWS
У Путіна визнали, що не можуть перешкодити зближенню України та НАТО
У Путіна визнали, що не можуть перешкодити зближенню України та НАТО
DAILY
Вирішальна битва. Як пройдуть вибори в Грузії і чого чекати Саакашвілі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Вирішальна битва. Як пройдуть вибори в Грузії і чого чекати Саакашвілі