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У Грузії виявили перший випадок "британського" коронавірусу

Грузія, Понеділок 04 січня 2021 17:49
У Грузії виявили перший випадок "британського" коронавірусу
Фото: пробірка з написом "коронавірус" (Уніан)
Автор: Игорь Литвиненко

Міністерство охорони здоров'я Грузії підтвердило перший випадок зараження новим штамом коронавірусу. Вірус підтвердили у 50-річного чоловіка, які в'їхав в Грузію з іншої країни, однак в Великобританії він не був.

Про це повідомляє Sputnik Грузія.

Чоловік знаходиться цієї миті на самоізоляції. При цьому всі контактні хворого виявлено.

Зазначимо, новий штам коронавірусу був виявлений у Великобританії ще до вересня. Однак він почав активно поширюватися в кінці листопада - початку грудня. У зв'язку з цим Європу охопила хвиля паніки. Країни стали закривати повідомлення з Британією, де вже підтвердили понад тисячі випадків зараження мутував COVID-19. Що відомо про мутації коронавірусу і наскільки вона небезпечна - у матеріалі РБК-Україна.

Раніше РБК-Україна писало, що новий штам коронавірусу зафіксували в Таїланді. Заражені знаходяться в ізоляції.

Крім цього ще один новий штам коронавірусу COVID-19 виявили у Південноафриканській Республіці. Днями перший випадок зараження новим COVID-19 підтвердили у Франції.

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