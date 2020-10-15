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У Грузії посилили карантин через коронавірус

Четвер 15 жовтня 2020 15:40
У Грузії посилили карантин через коронавірус
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

У грузинському Тбілісі та регіоні Імеретія з центром в Кутаїсі з 16 жовтня запроваджують нові обмеження на роботу ресторанів і розважальних закладів. Таке рішення було прийняте у зв'язку зі збільшенням кількості нових випадків коронавірусу.

Про це повідомляє "Грузия Online".

Таким чином, у Тбілісі та в регіоні Імеретія після 22:00 буде заборонена робота ресторанів і кафе, а також всіх розважальних об'єктів.

Прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія заявив, що добовий показник нових випадків коронавірусу найближчими днями перевищить тисячу і продовжить зростання. Він вважає, що нові обмеження стримають швидкість поширення вірусу. Також Гахарія закликав приватні та громадські організації працювати в дистанційному режимі.

Водночас Прем'єр вказав на стабілізацію ситуації в Аджарії і оголосив, що з 19 жовтня в регіоні буде відновлена ​​робота громадського і міжміського транспорту.

Зазначається, за добу в Грузії зафіксовано 919 нових випадків інфікування коронавірусом. Це максимальний показник за весь час пандемії. Загалом COVID-19 в країні підтвердили у 14 440 людей, з них 113 осіб померли.

Нагадаємо, через спалах коронавірусу COVID-19 у низці міст Грузії відклали початок навчального року.

Крім того, у вересні Грузія оголосила про початок другої хвилі пандемії коронавірусу.

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