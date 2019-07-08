У Грузії припинив мовлення опозиційний телеканал через погрози погрому

Грузинський опозиційний канал "Руставі-2" тимчасово припинив мовлення після погроз про вторгнення та погром з боку мітингувальників, які зібралися біля будівлі телеканалу. Про це зазначено в заяві керівництва "Руставі-2", пише РБК-Україна.

Генеральний директор Ніка Гварамія додав також, що журналістам загрожує небезпека. Він мав на увазі акцію протесту, яка проходить біля будівлі телекомпанії. Як повідомляють ЗМІ, деякі з присутніх закликають громити телеканал.

Акція почалася після того, як ведучий підсумкової щотижневої програми Георгій Габунія звернувся до російського президента Володимира Путіна і в своїй промові використовував нецензурну лайку.

Гендиректор "Руставі 2" Ніка Гварамія вибачився перед глядачами і обіцяв вжити заходів щодо автора скандального монологу. При цьому присутні вимагають, щоб Габунія вибачився за свої слова і був звільнений. Частина прийшли і зовсім наполягає на тому, щоб телеведучий покинув країну, а Гварамію відсторонили від управління телеканалом.

Перші особи Грузії розцінили вчинок журналіста як "провокаційний акт" і "спробу дестабілізації". Так, президент Грузії Саломе Зурабішвілі засудила ситуацію з ведучим.

"Патріотизм - це щось інше, і інтереси країни не є агресивними, дестабілізуючими і безладними. Наш шлях - це мирний шлях, наша перспектива - Європа, наша сила - стабільність. Розпалювання зовнішньої конфронтації і напруженості в регіоні неприпустимо з нашого боку", - зазначила Зурабішвілі.

Як пише News Tbilisi, зараз на місці мітингу мобілізована поліція та бригади медиків.

Нагадаємо, 7 липня 2019 комітет з політичних питань і безпеки Парламентської асамблеї Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) підтримав резолюцію про окупації Росією частини Грузії.