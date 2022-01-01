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У Грузії близько 200 прихильників Саакашвілі припинили голодування

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Тбілісі, Субота 01 січня 2022 16:45
У Грузії близько 200 прихильників Саакашвілі припинили голодування Фото: Михайло Саакашвілі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прихильники експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі припинили голодування. Вони погодилися перервати акцію протесту у відповідь на заклик колишнього глави держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини-Грузія".

Як зазначає видання, близько 200 прихильників Саакашвілі з 21 грудня оголосили голодування на його підтримку. Протестувальники розташувалися біля центрального офісу партії "Єдиний національний рух". Перервати акцію протесту вони погодилися на заклик експрезидента.

Періодично голодуючим прихильникам Саакашвілі надавали медичну допомогу. За словами лідера ЕНР Нікі Мелія, експрезидент переживав за стан кожного протестувальника.

Ніка Мелія додав, що після припинення голодування прихильники Саакашвілі перейдуть до нового етапу боротьби за його звільнення. При цьому лідер ЄНР не уточнив, до яких методів планується вдатися.

Минулого року Саакашвілі повернувся до Грузії, де щодо нього є судові вироки, після чого потрапив до в'язниці. Там він оголосив голодування, внаслідок якого його стан погіршився і його перевели до госпіталю.

Нагадавши, Саакашвілі досі не може приймати їжу після тривалого голодування.

Зазначимо, 30 грудня Саакашвілі вивезли з госпіталю і повезли до в'язниці.

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Міхеіл Саакашвілі Грузія
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