У Грузії масове отруєння дітей, пів сотні постраждалих

Фото: лікарня (freepik)

У грузинському місті Горі близько 50 дітей були госпіталізовані з отруєнням. У дітей однакові симптоми.

Про це повідомляє телекомпанія Mtavari Arkhi.

Причиною може бути забруднена питна вода або їжа.

Місцевий водоканал вже взяв проби води на експертизу. Інші подробиці поки не повідомляються.

Нагадаємо, в їдальні Коломиї Івано-Франківської області 194 людини постраждали від гострої кишкової інфекції. Причиною міг був салат "Дружба". Діти могли отруїтися їжею в шкільній їдальні. Тоді поліція відкрила справу за статтею про порушення санітарних правил.

До цього повідомлялося про 101 потерпілого в результаті отруєння в їдальні "Леон", з них 44 були госпіталізовані.

Крім цього РБК-Україна писало, що в Харківській області у двох жінок виявили ботулізм. Вони напередодні вживали в їжу в'ялену рибу. Одна з жінок була госпіталізована в середньому стані.