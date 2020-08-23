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У Грузії автобус впав у прірву, є загиблі

Автор: РБК-Україна

Мікроавтобус впав з висоти приблизно 80 метрів

В Грузії в горах мікроавтобус з пасажирами впав у прірву. В результаті події загинули 17 людей, ще троє отримали поранення.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ Грузії.

Інцидент стався в селі Шатілі (Хевсуреті, регіон Мцхета-Мтіанеті. Мікроавтобус впав з висоти приблизно 80 метрів.

На місці мобілізовані поліція, рятувальники і швидка допомога.

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"Рятувальники вже доставили постраждалих на безпечну територію, бригади швидкої допомоги перевозять їх до клініки. Пошуки решти пасажирів тривають. Крім того, проводиться ідентифікація тіл пасажирів та інші оперативно-розшукові заходи", - йдеться в заяві.

МВС Грузії веде розслідування за статтею "порушення правил безпеки руху або експлуатації транспорту".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві на Столичному шосе зіткнулися позашляховик і легковий автомобіль; три людини загинули, ще двоє отримали поранення.

Крім того, в Херсонській області поблизу міста Скадовськ сталося ДТП, в результаті якої загинули троє людей, серед них двоє дітей.

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