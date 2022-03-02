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Групам ДРГ видають "українські" паспорти: що треба знати

Автор: Марія Кучерявець

Російським диверсійно-розвідувальним групам почали видавати "українські" паспорти. В них вказано так звану серію "ВТ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ВРУ.

"Увага! Важлива інформація, групам ДРГ видали нові українські паспорти (серія ВТ). Будьте дуже уважні! Розповсюдьте максимально!" - йдеться в повідомленні.

При цьому варто зазначити, що Міграційна служба заявила про тимчасове призупинення видачі українських паспортів.

Нагадаємо, в МВС розповіли, що робити, якщо ви побачили диверсантів або ворожі ДРГ.

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ДРГВійна Росії проти України