Група російських військових, що увійшла вчора в Кремінну, знищена, - Арестович

Радник президента України Олексій Арестович заявив, що для окупантів сьогоднішній день на сході України пройшов практично безрезультатно. У Кремінній знищена велика група російських військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Олексія Арестовича.
"Навколо йдуть бої. Та група, яка вчора проскочила в Кремінну і заявила, що місто взято, її більше немає. Хотіли повторити долю Гостомельського десанту. У Мар'їнці російські війська трохи просунулися в сірій зоні та гордо назвали це взяттям. 3-5 км просування - це все, що змогли сьогодні зробити окупанти", - підкреслив Арестович.
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