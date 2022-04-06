ru ua
Ср, 06 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Група "Метінвест" та Фонд Ахметова передали медикаменти для криворізьких лікарень

Новость на русском →
Середа 06 квітня 2022 13:51
Група "Метінвест" та Фонд Ахметова передали медикаменти для криворізьких лікарень Фото: група "Метінвест" та Фонд Ахметова передали медикаменти для криворізьких лікарень (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

До Кривого Рогу прибув гуманітарний вантаж з ліками, які передали група "Метінвест" та Фонд Ріната Ахметова. Необхідний перелік сформували разом із Криворізьким міським управлінням охорони здоров’я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Медичні препарати будуть розподілені між лікарнями Кривого Рогу, що виконують функцію шпиталів.

Понад 200 тисяч упаковок протизапальних, знеболювальних та кровоспинних препаратів, антибіотиків та хірургічних засобів поповнять резерв необхідних медикаментів у криворізьких медзакладах.

Вантаж доставили із Центру гуманітарної місії "Метінвесту", створеному на базі "Запоріжсталі", координував проєкт Інгулецький ГЗК.

"Кривий Ріг отримав важливий вантаж - 125 найменувань найнеобхідніших ліків та медичних інструментів. Це тільки перша партія ліків від компанії. Допомога триватиме й надалі. З першого дня війни криворізькі підприємства "Метінвесту" активно долучились до волонтерської роботи - збираємо гуманітарну допомогу для захисників і тимчасово переміщених осіб. У співпраці з містом ми надаємо техніку і матеріали для укріплення рубежів Кривого Рогу. Сьогодні на потреби ТРО і ЗСУ нами вже передано близько 60 автомобілів, 15 тисяч літрів пального, тисячі тонн піску та відсіву", - розповів Олександр Герасимчук, генеральний директор Інгулецького ГЗК.

За завданням очільника Військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула, підприємство "Фармація" стало центром координації роботи зі створення резерву ліків у місті, туди й був переданий гуманітарний вантаж для подальшого розподілення по медзакладам.

"Відновлюють свою роботу криворізькі підприємства. "Метінвест" працює настільки, наскільки підприємства компанії можуть працювати. Будуються нові логістичні ланцюжки і з постачання продукції, і з постачання сировини, і з продажу. "Метінвест" - це понад 20 тисяч працівників підприємств та підрядних організацій, які отримують заробітну плату та які можуть годувати свої сім’ї. Коштом міста сформовано стратегічний запас продуктів та медикаментів. Вже почала заходити гуманітарка. Сьогодні завдяки Метінвесту ми отримуємо велику кількість ліків. Це - антибіотики, знеболювальні, кровоспинні, те, що зараз необхідно", - додав Вілкул.

Нагадаємо, термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Метинвест Гуманітарна допомога
NEWS
42-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
42-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Герман Галущенко: Окупанти йшли з ЧАЕС як орда – забирали навіть виделки
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Герман Галущенко: Окупанти йшли з ЧАЕС як орда – забирали навіть виделки