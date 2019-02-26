Група Freedom-jazz відмовилася від участі в Євробаченні-2019

Національна суспільна телерадіокомпанія запропонувала групі представляти Україну на конкурсі

Участники национального отбора на Евровидение-2019 группа Freedom-jazz, которая заняла второе место, отказались представлять Украину на песенном конкурсе в Тель-Авиве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение группы, опубликованное в Facebook.

Сообщается, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины предложила группе участвовать в конкурсе, однако предложение было отклонено.

"Только что мы получили звонок из Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ) и хотим сообщить, что отказываемся от участия в "Евровидении-2019". Сейчас, наш Cupidon летит дальше. Сейчас мы на стадии подписания контракта с европейским промоутером и ведем переговоры о концертных турах на ближайшее время", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера стало известно, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины и певица MARUV, которая победила в национальном отборе на Евровидение 2019, не пришли к согласию относительно участия в конкурсе из-за ряда причин.

Ранее в НОТУ заявили, что для того, чтобы MARUV могла представить Украину в Тель-Авиве, ей нужно отказаться от гастролей в России, запланированных на апрель 2019 года.