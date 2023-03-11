Группа "Вагнера" продвинулась в Бахмуте, линия фронта проходит по реке, - британская разведка

Как отмечается в сводке, украинские силы удерживают западную часть города и разрушили ключевые мосты через реку, протекающую с севера на юг через полосу открытого пространства шириной 200-800 м между постройками.

По данным британской разведки, поскольку украинские подразделения могут вести огонь из укрепленных зданий на западе, этот район превратился в зону боевых действий, что, вероятно, затруднит силам "Вагнера" попытки продолжить лобовое наступление на запад.

"Однако украинские силы и их линии снабжения на западе остаются уязвимыми для продолжающихся попыток России обойти защитников с севера и юга", - отмечают в Минобороны Британии.