Группа TAS выходит на европейские рынки

Группа компаний TAS, одна из крупнейших украинских холдингов, активно развивает экспорт своей продукции и услуг на рынки Европы. Предприятия группы модернизируют производство, разрабатывают инновационные продукты и внедряют международные стандарты качества, чтобы стать надежными партнерами для европейских клиентов. Об этом рассказала руководитель группы Анна Тигипко в эксклюзивном интервью.

«В производственном секторе ключевым направлением для нас является экспорт, экспорт и еще раз экспорт. Мы модернизируем наши предприятия, разрабатываем инновационные продукты и внедряем международные стандарты качества, чтобы стать надежными партнерами для европейских клиентов», – отметила госпожа Тигипко.

По ее словам, флагманское предприятие группы – завод «Днепрометиз» – уже сделало первые шаги для выхода на рынок Германии. Благодаря инвестициям в современные производственные линии и технологии завод имеет достаточные мощности и качество продукции, чтобы удовлетворить требования взыскательных европейских потребителей.

Еще один пример – предприятие «Нэйл», которое производит гвозди. Оно ставит цель стать надежным поставщиком для европейских производителей деревянных поддонов за счет прямого сотрудничества с конечными потребителями и соблюдения высоких стандартов качества.

«ТАС Стальзавод» делает ставку на активное освоение новой номенклатуры литья как в Украине, так и на европейских рынках. Предприятие расширяет клиентскую базу, повышает качество продукции и наращивает объемы производства, чтобы стать ключевым игроком на рынке литья.

«Днипровагонмаш» в свою очередь сосредоточен на создании инновационных продуктов, в частности 40-60-80 футовых вагонов-платформ для контейнерных перевозок. Завод также реализует программу операционного совершенства, внедряя передовые технологии и повышая эффективность производства до европейских стандартов.

Как отметила Анна Тигипко, в ближайшие годы «Днипровагонмаш» будет уделять особое внимание ориентации на рынок ЕС. Предприятие работает над сертификацией продукции по европейским техническим спецификациям (TSI) и готовится к аудитам.

«ТАС Полтаввагон» также планирует расширить экспортную линейку, добавив Bulk-контейнеры и мобильные заправочные комплексы. Благодаря мощному производственному потенциалу компания может изготавливать вагоны-цистерны и емкости практически под любые требования иностранных заказчиков.

«Мы понимаем, что путь на европейские рынки требует инвестиций, технологической модернизации и изменения бизнес-процессов. Но мы готовы прилагать усилия, чтобы соответствовать высоким требованиям и ожиданиям зарубежных партнеров. Это позволит нам диверсифицировать рынки сбыта и сделать экспортную стратегию более устойчивой», – подытожила руководитель TAS Group.

Выход на европейские рынки является стратегическим приоритетом для многих украинских производителей. Это позволяет не только увеличить выручку, но и присоединиться к глобальным цепочкам добавленной стоимости, перенимать передовой опыт и технологии. Пример TAS Group показывает, что украинские предприятия обладают достаточным потенциалом, чтобы достойно конкурировать на требовательных рынках Европы.