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Группа "Нафтогаз" будет обеспечивать газ для производства электроэнергии

Четверг 06 июня 2024 22:08
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Группа "Нафтогаз" будет обеспечивать газ для производства электроэнергии Фото: группа "Нафтогаз" будет обеспечивать газ для производства электроэнергии (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

На фоне постоянных российских атак на объекты тепло- и электрогенерации роль газа в стабильности энергетической системы возрастет, "Нафтогаз" готов обеспечить страну нужным ресурсом топлива.

Об этом заявил глава группы "Нафтогаз" Алексей Чернышов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

"Сейчас энергетическая система страны находится в крайне сложном состоянии. Мы понимаем, что должны поддержать стабильность в стране и готовы обеспечить своим ресурсом производство электроэнергии там, где это возможно", - отметил Алексей Чернышов.

Он подчеркнул, что у "Нафтогаза" есть для этого ресурс, а также добавил, что при этом существенной проблемой остается задолженность крупных производителей тепла и электроэнергии за газ.

"Нужно понимать, что мы уже сейчас поставляем ресурс этим предприятиям по цене, установленной государством. Эти средства необходимы для стабильности газоснабжения, поэтому решение долговой проблемы также является насущным для стабильности системы", - добавил глава "Нафтогаза".

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Нафтогаз Украины
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