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"Группа кредиторов" одобрила гарантии по кредиту МВФ для Украины и мораторий на выплату долгов

Фото: Украина получит отсрочку на выплату долгов до 2027 года (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Группа кредиторов Украины из стран G7 и членов Парижского клуба ("Группа кредиторов", GCU) предоставила финансовые гарантии для программы Международного валютного фонда с целью восстановить макроэкономическую стабильность страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление GCU.

"В ходе встречи МВФ представил описание экономической и финансовой ситуации в стране, свою оценку экономических перспектив Украины и дефицита финансирования в 2023-2027 годах, а также свой анализ устойчивости долга", - говорится в сообщении.

Предоставление финансовых гарантий со стороны GCU включает в себя продление моратория на выплату долгов Украины с 1 августа 2022 года на период действия программы МВФ (2023-2027 годы).

"Группа призывает всех других официальных двусторонних кредиторов как можно быстрее достичь соглашения с Украиной о режиме долга, по крайней мере, столь же благоприятном", - отмечается в заявлении.

В июле 2022 Группа кредиторов Украины из стран G7 и членов Парижского клуба ("Группа кредиторов") объявила о намерении приостановить выплаты основного долга и процентов по двусторонним долгам с 1 августа 2022 года до конца 2023 года, с возможностью продления приостановки еще на год.

Группа кредиторов Украины включает Канаду, Францию, Германию, Японию, Великобританию и Соединенные Штаты Америки. В число наблюдателей Группы входят Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Дания, Финляндия, Ирландия, Израиль, Италия, Корея, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Швейцария.

На этой неделе была достигнута договоренность с МВФ на рабочем уровне по новой программе финансирования Украины на 15,6 млрд долларов.

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G7МВФ