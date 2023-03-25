"Группа кредиторов" одобрила гарантии по кредиту МВФ для Украины и мораторий на выплату долгов

Группа кредиторов Украины из стран G7 и членов Парижского клуба ("Группа кредиторов", GCU) предоставила финансовые гарантии для программы Международного валютного фонда с целью восстановить макроэкономическую стабильность страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление GCU .

"В ходе встречи МВФ представил описание экономической и финансовой ситуации в стране, свою оценку экономических перспектив Украины и дефицита финансирования в 2023-2027 годах, а также свой анализ устойчивости долга", - говорится в сообщении.

Предоставление финансовых гарантий со стороны GCU включает в себя продление моратория на выплату долгов Украины с 1 августа 2022 года на период действия программы МВФ (2023-2027 годы).

"Группа призывает всех других официальных двусторонних кредиторов как можно быстрее достичь соглашения с Украиной о режиме долга, по крайней мере, столь же благоприятном", - отмечается в заявлении.