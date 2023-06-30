RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Группа компаний "Здоровье" передала в июне военным лекарства более чем на 1 млн гривен

Фото: группа компаний "Здоровье" передала в июне военным лекарства более чем на 1 млн гривен (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Группа компаний "Здоровье" передала очередную партию лекарственных средств медицинским и военным учреждениям. Общая стоимость переданных в июне лекарства превысила 1 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Как говорится в сообщении, помощь направили в клинические больницы №27 и №13 и Национальный институт терапии им. Л.Т.Малой НАМНУ в Харькове, а также в Запорожскую областную клиническую больницу.

Медпрепараты получили Институт кардиологии, клинической и регенеративной медицины им. Академика М. Д. Стражеско НАМНУ, Киевская клиническая больница на железнодорожном транспорте №2, Министерство обороны Украины, воинские части.

Также на нужды ВСУ закупили более 20 квадрокоптеров.

"Помощь нашим военным стала частью нашей жизни. И мы будем делать это, пока
будет такая необходимость. Ведь пока наши защитники держат оборону, есть
возможность работать, поддерживать экономику страны, создавать рабочие места и
заниматься социально-ответственной деятельностью: помогать детям и
незащищенным слоям населения", - подчеркнул Александр Доровской, председатель наблюдательного совета фармацевтической компании "Здоровье".

Напомним, за время войны группа компаний "Здоровье" также передала военным около 20 автомобилей, в том числе бронированный автомобиль Mercedes G-500 для специального подразделения.

Также компания предоставила финансовую помощь по ремонту машин для ПВО и приобрела комплекты технического оборудования для автомобилей (домкраты, наборы инструмента, аптечки).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украиныфармацевтические компании