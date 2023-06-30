Группа компаний "Здоровье" передала в июне военным лекарства более чем на 1 млн гривен

Как говорится в сообщении, помощь направили в клинические больницы №27 и №13 и Национальный институт терапии им. Л.Т.Малой НАМНУ в Харькове, а также в Запорожскую областную клиническую больницу.

Медпрепараты получили Институт кардиологии, клинической и регенеративной медицины им. Академика М. Д. Стражеско НАМНУ, Киевская клиническая больница на железнодорожном транспорте №2, Министерство обороны Украины, воинские части.

Также на нужды ВСУ закупили более 20 квадрокоптеров.

"Помощь нашим военным стала частью нашей жизни. И мы будем делать это, пока

будет такая необходимость. Ведь пока наши защитники держат оборону, есть

возможность работать, поддерживать экономику страны, создавать рабочие места и

заниматься социально-ответственной деятельностью: помогать детям и

незащищенным слоям населения", - подчеркнул Александр Доровской, председатель наблюдательного совета фармацевтической компании "Здоровье".

Напомним, за время войны группа компаний "Здоровье" также передала военным около 20 автомобилей, в том числе бронированный автомобиль Mercedes G-500 для специального подразделения.

Также компания предоставила финансовую помощь по ремонту машин для ПВО и приобрела комплекты технического оборудования для автомобилей (домкраты, наборы инструмента, аптечки).