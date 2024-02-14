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Группа компаний "Винниковская табачная фабрика уплатила в бюджет более 7 млрд грн

 

Группа компаний «Винниковская табачная фабрика» в 2023 году уплатила в государственный бюджет Украины 7,018 млрд гривен разного рода налогов и акцизов.

Из них, в частности, акциз по производству составил 5,085 млрд. грн., акциз 5% - 414 млн. грн., НДС в бюджет – 835 млн. грн., налог на прибыль – 147 млн. грн., налоги на зарплату – 82 млн. грн.

Следовательно, группа компаний «Винниковская табачная фабрика» вошла в пятерку крупнейших плательщиков отрасли, в которую входят такие предприятия, как «Philip Morris Ukraine», «Japan Tobacco International Ukraine», «British American Tobacco Ukraine», «Империал Тобакко Продакшн Украина ».

Группа компаний «Винниковская табачная фабрика» уже более 5 лет подряд входит в тройку крупнейших налогоплательщиков западной Украины.

В группе в дальнейшем работают над модернизацией производства и расширением ассортимента продукции, что приведет к дальнейшему увеличению уровня уплаченных налогов и акцизов в бюджеты всех уровней.

Группа компаний «Винниковская табачная фабрика» прилагает особые усилия, чтобы восстановить и улучшить свои довоенные экспортные мощности, частично потерянные из-за российской военной агрессии и ухудшения транспортной логистики. Стоит амбициозная задача наладить стабильные поставки продукции на новые мировые рынки.

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