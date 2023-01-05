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Группа компаний UPG приобрела в Польше терминал для хранения и перевалки нефтепродуктов

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Четверг 05 января 2023 10:30 promo
Группа компаний UPG приобрела в Польше терминал для хранения и перевалки нефтепродуктов UPG приобрела в Польше терминал для хранения и перевалки нефтепродуктов (фото: пресс-офис АЗК UPG)
Автор: Юлия Бойко

Группа компаний UPG заключила соглашение о приобретении активов польской компании Baltchem SA Zakłady Chemiczn. В распоряжении сети АЗК UPG мощный морской терминал в Польше для перевалки и хранения нефтепродуктов, что позволит бесперебойно поставлять топливо в Украину по доступным ценам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-офис компании.

Как отмечают в компании, бизнес адаптировали к сегодняшним вызовам и в кратчайшие сроки наладили надежные и стабильные партнерские отношения с такими европейскими производителями высококачественных нефтепродуктов как Royal Dutch Shell, Total Energies SE, Neste Oyj, Glencore Energy. Соответственно, все виды горючего, реализуемого национальной сетью АЗК UPG, поставляются из Европы и соответствуют пятому экологическому стандарту.

Компания заботится о том, чтобы даже во время войны украинские водители не испытывали дефицита горючего. Ведь АЗК является объектом критической инфраструктуры, от эффективной работы которых зависит функционирование многих сфер страны, а зачастую - человеческие жизни. Сегодня сеть UPG прилагает максимум усилий обеспечивая бесперебойную поставку топлива в страну.

Напомним, как уже сообщалось, с первых дней широкомасштабной войны UPG сразу разорвала партнерские отношения с белорусским производителем горючего, полностью отказавшись от их продукции.

Еще с начала агрессии российской федерации в 2014 году и оккупации АР Крым и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей компанией не было закуплено и реализовано ни одной тонны российских нефтепродуктов. Это принципиальная позиция компании не сотрудничать со страной-агрессором, отмечают в UPG.

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