Группа из 35 стран проголосовала против участия россиян в Олимпиаде

Против участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх в Париже выступила группа из 35 стран. Решение было принято во время виртуального саммита министров спорта стран в пятницу, 10 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Сообщается, что решение поддержали такие страны, как Соединенные Штаты, Германия, Франция, Великобритания и Япония.

"Мы идем в том направлении, что нам не нужен бойкот, потому что все страны единодушны", - заявила министр спорта Литвы Юргита Сюгздинене.

Она отметила, что таким решением усиливается давление на Международный олимпийский комитет, желающий быть нейтральным. Однако это приведет к полному бойкоту Олимпиады.