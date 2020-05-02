Грози на заході і до +26 на сході: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні у суботу, 2 травня, буде дощовою на заході та в центрі країни, температура повітря вдень підніметься до +26 тепла. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

На заході країни температура повітря буде коливатися від +16 до +20 градусів тепла, а вночі може опуститися до +8 градусів. При цьому в регіоні цілий день будуть проливні дощі з грозами, які також можливо будуть і вночі.

На півночі та в центрі України ситуація з грозами буде виглядати подібно, за винятком Сумської та Полтавської області, де очікується сонячна погода. При цьому в регіоні буде тепліше вдень - від +20 до +23 тепла, а вночі в районі +8+11 градусів.

У східних і південних регіонах країни температура повітря буде ще вище - від +20 до +26 вдень, а вночі близько +10 градусів тепла. Крім того, очікується сонячна погода без дощу, за винятком Одеської області, де можливі грози.

Вітер по всій Україні від 3 до 8 метрів за секунду.

Погода в Україні на 2 травня meteo.gov.ua)

Прогноз погоди у Києві та області

У столиці сьогодні хмарно і висока ймовірність дощу в денний і нічний час доби. Вдень в області очікується від +19 до +23, а вночі температура в деяких районах може впасти до +7 градусів.

Погода у Києві та області на 2 травня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, синоптики прогнозують різке підвищення температури в травні, спеку і зливи. Більша частина місяця буде сухою і спекотною, а зливи пройдуть по країні двома хвилями.

Також повідомлялося, що в травні середня місячна температура в Україні прогнозується на рівні 15-18 градусів тепла (в горах 11-13 градусів тепла).