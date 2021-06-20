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Грози майже по всій Україні та спека: якою буде погода на Трійцю

Автор: РБК-Україна

Погода в Україні на Трійцю, 20 червня, буде спекотною. Однак у більшості областей прогнозують дощі з грозами.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Погода по Україні

По всій країні утримається спекотна погода. Так, у північних та східних областях показники термометрів сягатимуть +28-30 градусів. На решті території країни +26-28 градусів. Дещо прохолодніше буде в Карпатах, там термометр показуватиме +24-26 градусів вдень.

Вночі температура в Україні коливатиметься від +14 до +18 градусів.

Водночас, на території більшості областей сьогодні прогнозують дощі з грозами. Опадів не буде лише в Київській, Чернігівські, Сумській, Харківській та Полтавській областях.

Погода в Києві

В столиці на Тріцю буде спекотно. Вдень температура прогріється до +28-30 градусів. Вночі позначки термометрів коливатимуться в радіусі +17-19 градусів.

Опадів синоптики не прогнозують.

Раніше повідомлялося, що погода в Україні до кінця червня і на початку липня готує синоптичні "гойдалки" з перепадом температури повітря в десять градусів у ряді регіонів, а грозові дощі ще затримаються.

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