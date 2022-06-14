Грози, вітер та навіть град: якою буде погода в Україні сьогодні

В Україні сьогодні, 14 червня, майже в половині регіонів очікуються дощі, подекуди грози та навіть град. При цьому вдень стовпчики термометрів покажуть +30 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні вдень східні регіони, а також частково північні, південні та центральні області накриють дощі. Місцями очікують грози та град.
Вітер переважно північно-західний з поривами до 7-12 м/с. При цьому на заході країни прогнозується невеликий спад температур.
Температура повітря складатиме:
Сьогодні в столиці та області вдень місцями очікується короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер північний, 7-12 м/с. Вночі температура повітря становитиме +15 +18, а вдень +23 +27 градусів.
Нагадаємо раніше синоптики розповіли про те, якою буде погода протягом червня.
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