RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Грози, вітер та навіть град: якою буде погода в Україні сьогодні

Фото: сьогодні дощі накриють половину України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні сьогодні, 14 червня, майже в половині регіонів очікуються дощі, подекуди грози та навіть град. При цьому вдень стовпчики термометрів покажуть +30 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні вдень східні регіони, а також частково північні, південні та центральні області накриють дощі. Місцями очікують грози та град.

Вітер переважно північно-західний з поривами до 7-12 м/с. При цьому на заході країни прогнозується невеликий спад температур.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +14 +16, вдень +24 +28 градусів;
  • на заході вночі +11 +15 градусів, а вдень +20 +24;
  • у східних областях вночі +15 +19, вдень +29 +31 градус;
  • на півдні країни вночі +16 +19 градусів, а вдень +27 +30;
  • у центральних областях вночі +15 +17, вдень +25 +28 градусів

Погода в Києві

Сьогодні в столиці та області вдень місцями очікується короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер північний, 7-12 м/с. Вночі температура повітря становитиме +15 +18, а вдень +23 +27 градусів.

Нагадаємо раніше синоптики розповіли про те, якою буде погода протягом червня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніГідрометцентр