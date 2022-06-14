Грози, вітер та навіть град: якою буде погода в Україні сьогодні

В Україні сьогодні, 14 червня, майже в половині регіонів очікуються дощі, подекуди грози та навіть град. При цьому вдень стовпчики термометрів покажуть +30 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні За даними синоптиків, сьогодні вдень східні регіони, а також частково північні, південні та центральні області накриють дощі. Місцями очікують грози та град. Вітер переважно північно-західний з поривами до 7-12 м/с. При цьому на заході країни прогнозується невеликий спад температур. Температура повітря складатиме: у північних областях вночі +14 +16, вдень +24 +28 градусів;

на заході вночі +11 +15 градусів, а вдень +20 +24;

у східних областях вночі +15 +19, вдень +29 +31 градус;

на півдні країни вночі +16 +19 градусів, а вдень +27 +30;

у центральних областях вночі +15 +17, вдень +25 +28 градусів Погода в Києві Сьогодні в столиці та області вдень місцями очікується короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер північний, 7-12 м/с. Вночі температура повітря становитиме +15 +18, а вдень +23 +27 градусів.