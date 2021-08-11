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Грози і шквали накриють Україну: названо дату

Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики оголосили погіршення погоди в Україні. 12 серпня будуть гроза та шквальний вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Завтра у південно-східній частині України грози, подекуди шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Раніше повідомлялось, що погода в Україні в середу, 11 серпня, може різко змінитися в багатьох регіонах. Синоптики попереджають про грози, шквали та проливні дощі. А ось температура повітря буде високою майже у всіх областях.

Нагадаємо, в Україну прийде похолодання у п'ятницю. У всіх областях опуститься температура повітря, а ще й будуть дощі та грози.

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