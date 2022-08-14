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Грози, дощі і спека до +37: прогноз погоди на тиждень

Фото: синоптики дали прогноз погоди на тиждень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Україні наступного тижня погіршиться погода. Синоптики прогнозують спеку, а також зливи і грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

15 серпня

На всій території України, окрім Сумської, Харківської, Луганської та Донецької областей, очікуються дощі та грози. Температура повітря вдень буде коливатися від +24 до +36 градусів. Вночі термометри покажуть від +14 до +21 градуса.

16 серпня

У вівторок на території всієї країни прогнозують опади з грозою. Вдень температура коливатиметься від +24 до +34 градусів. Вночі синоптики прогнозують від +15 до +24 градусів.

17 серпня

По всій Україні, окрім Луганської області, синоптики прогнозують дощі з грозами. Найспекотніше буде на сході країни - у Луганській області температура повітря сягне +37 градусів, у Донецькій - +36 градусів. Загалом у країні температура вдень коливатиметься від +24 до +37 градусів. Вночі - від +15 до +24 градусів.

18 серпня

На заході буде спекотно та сонячно. В інших регіонах знову очікуються зливи і грози. Вдень температура коливатиметься від +26 до +35 градусів. Вночі синоптики прогнозують від +15 до +22 градусів.

19 серпня

У п'ятницю на Лівобережній Україні, окрім Чернігівської області, прогнозують негоду - грозу і дощі. При цьому на Правобережній очікується сонячна погода. Температура повітря вдень коливатиметься від +27 до +35 градусів. Вночі - від +15 до +22 градусів.

Нагадаємо, синоптики розповідали, якою буде погода в Україні восени 2022 року.

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