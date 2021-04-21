Грози, дощі та потепління: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні сьогодні різко погіршилась. У більшості областей, крім східних, будуть дощі з грозами.
Сьогодні в більшості областей, крім Одеської, Харківської, Донецької та Луганської, будуть йти сильні дощі з грозами. На заході країни температура повітря вдень складе +13+17, а вночі +3+6. На півночі країни прогнозують вдень +11+14, а вночі +4+6.
У центральних областях синоптики передають вдень +13+15, а вночі +3+5. Втім на сході країни без дощів. Там вдень буде +13+17, а вночі +6+8. У південних областях вдень +13+17, а вночі +4+7.
У Києві сьогодні теж буде дощ з грозою. Температура повітря вдень у місті складе +13+15, а вночі +3+5.
Нагадаємо, погода в Україні в найближчий тиждень зовсім не порадує. Синоптики попередили, що дощами та зливами буде заливати практично всі області країни.
Також синоптик прогнозувала, що сьогодні дощі будуть йти з перервами, тому на прояснення можна розраховувати.