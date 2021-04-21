RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Грози, дощі та потепління: прогноз погоди на сьогодні

Автор: Анастасія Рокитна

Погода в Україні сьогодні різко погіршилась. У більшості областей, крім східних, будуть дощі з грозами.

Про це повідомляє прес-служба УкрГідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні в більшості областей, крім Одеської, Харківської, Донецької та Луганської, будуть йти сильні дощі з грозами. На заході країни температура повітря вдень складе +13+17, а вночі +3+6. На півночі країни прогнозують вдень +11+14, а вночі +4+6.

У центральних областях синоптики передають вдень +13+15, а вночі +3+5. Втім на сході країни без дощів. Там вдень буде +13+17, а вночі +6+8. У південних областях вдень +13+17, а вночі +4+7.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні теж буде дощ з грозою. Температура повітря вдень у місті складе +13+15, а вночі +3+5.

Нагадаємо, погода в Україні в найближчий тиждень зовсім не порадує. Синоптики попередили, що дощами та зливами буде заливати практично всі області країни.

Також синоптик прогнозувала, що сьогодні дощі будуть йти з перервами, тому на прояснення можна розраховувати.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Погодапохолодание
Читайте також
Дощі, грози та до +15 тепла: прогноз погоди на сьогодні
Перепади температури, дощі, грози і град: синоптики дали прогноз погоди на тиждень
Прогноз погоди