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Грозові дощі та сильний вітер: якою буде погода 23 червня

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Україна, Середа 22 червня 2022 13:46
Грозові дощі та сильний вітер: якою буде погода 23 червня Фото: дощ у Києві (РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

У четвер, 23 червня, в Україні очікуються короткочасні дощі, в деяких районах з грозами. Середня температура вдень становитиме 22 градуси тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Так, у четвер місцями, крім західних і східних областей пориви, вітру сягатимуть 15-20 м/с.

Температура вночі опуститься до 10-15 градусів тепла. Вдень середня температура повітря становитиме 22 градуси з позначкою "плюс". На Закрпатті вдень очікується +27, а в Карпатах - до +14 вдень і до +10 вночі.

Грозові дощі та сильний вітер: якою буде погода 23 червня

Нагадаємо, за даними синоптиків погода в липні буде з різкими коливаннями температур від холоду до спеки, а похмурих днів з дощами буде чимало.

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