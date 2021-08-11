Грозові дощі і похолодання в половині областей: якою сьогодні буде погода

В Україні сьогодні очікуються грозові дощі. В деяких областях дещо похолодає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Дощі з грозами сьогодні накриють західні області. Крім того, опади очікуються на сході та півдні України.
Водночас, в деяких регіонах буде прохолодніше, ніж в інших. Однак подекуди утримається спека.
Так, в західних областях прогнозують +25-27 градусів вдень, вночі +13-15.
На півночі очікується +26-28 градусів, вночі +16-18.
В центральних областях температура вдень буде на рівні +26-28 градусів, вночі +15-17 градусів.
На сході прогнозують в середньому +30-32 градуси вдень, а вночі температура опуститься до +20-22 градусів.
В південних областях очікується температура +29-31 градуса, вночі +19-21.
В столиці сьогодні температура повітря прогріється до +27-29 градусів вдень. Вночі стовбчики термометрів покажуть +16-18 градусів.
Опадів в Києві протягом дня не прогнозують.